Стало известно, что нашли у замглавы МЧС по Кубани

У заместителя главы МЧС по Краснодарскому краю полковника, полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи обнаружили 250 млн рублей и более 50 объектов недвижимости, а также более 20 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что у них также обнаружены более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

1 августа заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко задержали следователи.

Симоненко являлся заместителем начальника ГУ МЧС по региону с октября 2023 года. Имеет медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее прокуратура потребовала изъять имущество замглавы МЧС Краснодарского края.