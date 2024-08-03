Арестован второй фигурант дела полковника Пешкова

Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции (СВО) отправлен под домашний арест. Он сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, второму обвиняемому продлили срок нахождения под арестом до 7 октября.

2 августа военный суд на два месяца продлил срок ареста бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову. Ему предъявили обвинение по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО. Правоохранители арестовали полковника и поместили его в следственный изолятор. Свою вину он не признает.

26 июля по делу коррупции был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков по делу о поставках в армию некачественного питания по завышенной стоимости.

Ранее задержали главу «Военторга» по обвинению в завышении контрактов на армейские несессеры.