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Беспилотник ВСУ второй раз атаковал многоэтажку в Орловской области

Mash: второй дрон ВСУ врезался в многоэтажку в орловской деревне Жилина

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Inna Varenytsia/Reuters

Многоэтажный дом в деревне Жилина Орловской области второй раз за ночь подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видеозапись с места инцидента.

На кадрах запечатлен момент прилета по многоэтажке. Видно, как десятки испуганных людей бегут к своим автомобилям, чтобы покинуть место атаки.

«Второй беспилотник атаковал тот же дом на Яблоневой. Он попал в квартиру на 16 этаже», — рассказали очевидцы.

По данным канала, несколько этажей дома находятся «в саже». По предварительным данным, возгорания нет. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого украинский беспилотник влетел в квартиру этого же дома на 13 этаже, в результате чего начался пожар. В результате атаки были повреждены квартиры на 12, 13 и 14 этажах. В помещениях выбиты стекла.

В ночь на 3 августа беспилотники также атаковали Ростовскую область. Губернатор Василий Голубев сообщал, что в небе над регионом сбили три украинских дрона.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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