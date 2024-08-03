В США предупредили американцев об опасности пребывания в Израиле

Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам следует проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности. Там подчеркнули, что минометные атаки, обстрелы и налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) происходят без предупреждения.

Власти США предупреждают, что не смогут помочь своим гражданам с бронированием билетов в случае, если их рейсы будут отменены из-за напряженной ситуации.

До этого иранские СМИ опубликовали ролик с анонсом «интересных событий» для Израиля. Ведущий в эфире заявил, что через несколько часов произойдут некие важные события. Что именно должно произойти — не уточняется.

Накануне стало известно, что для защиты от Ирана Соединенные Штаты готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы, включая авиацию.

Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.