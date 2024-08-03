Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предупредили американцев об опасности пребывания в Израиле

Посольство США предупредило граждан о рисках пребывания в Израиле

close
100%
AP

Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам следует проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности. Там подчеркнули, что минометные атаки, обстрелы и налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) происходят без предупреждения.

Власти США предупреждают, что не смогут помочь своим гражданам с бронированием билетов в случае, если их рейсы будут отменены из-за напряженной ситуации.

До этого иранские СМИ опубликовали ролик с анонсом «интересных событий» для Израиля. Ведущий в эфире заявил, что через несколько часов произойдут некие важные события. Что именно должно произойти — не уточняется.

Накануне стало известно, что для защиты от Ирана Соединенные Штаты готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы, включая авиацию.

Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами