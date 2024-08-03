В Казахстане произошло землетрясение

Сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение в Восточно-Казахстанской области. Об этом пишет МЧС страны в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 859 км на северо-восток от Алматы.

«Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда — 5,8», — указано в записи.

Жители Усть-Каменогорска могли ощущать землетрясение силой 2-3 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

30 июля Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,9 в американском штате Калифорния. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 22 км к северо-востоку от города Барстоу с населением в 23 тыс. человек.

24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.