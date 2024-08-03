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Экипаж российского вертолета в Турции сумели спасти после крушения машины

Трое россиян из экипажа рухнувшего в Турции вертолета спасены

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Илья Наймушин/РИА Новости

Трое россиян из экипажа рухнувшего в Турции пожарного вертолета Ми-8 спасены, однако получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление лесного хозяйства Турции.

«В 16:20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — указано в пресс-релизе.

При этом причина, по которой пожарный вертолета потерпел крушение, пока не уточняется турецкой стороной.

До этого в Турции пожарный вертолет упал в озеро.

Подробности инцидента рассказал губернатор провинции Явуз Кёшгер. Он отметил, что в результате падения воздушного средства никто не пострадал. По его словам, состояние здоровья экипажа нормальное. Начата операция по извлечению вертолета из воды.

Ранее российский авиапожарный рассказал о трогательном случае в Турции.

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