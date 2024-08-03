Россиянам посоветовали использовать анонимайзеры в почте для защиты данных

Отправляя фишинговые письма и создавая ложные сайты, мошенники стремятся получить доступ к личной информации пользователей, чтобы воспользоваться ею в своих корыстных целях. То есть получив доступ к одному личному кабинету, кибермошенники сразу же проверяют пароль на доступность в других сервисах. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru.

«Например, взломав какой-нибудь сайт знакомств и слив базу с логин-паролями, мошенник обязательно проверит, подходит ли пара логин-пароль в почтовом сервисе или соцсети. Однако с использованием специальной функции, алиаса или анонимайзера, в почтовых сервисах можно значительно повысить уровень защиты аккаунта от таких атак», — объяснила она.

По словам эксперта, алиас почтового адреса — это инструмент, который обеспечивает безопасность и анонимность при отправке и получении электронных писем. Он маскируют реальный почтовый адрес отправителя, делая его невидимым для злоумышленников. При этом новый почтовый ящик не создается — появляется лишь новый почтовый адрес, который привязан к вашему основному ящику. Таким образом, все находит в одном аккаунте, но при этом вы маскируете свой основной ящик. Это значительно затрудняет попытки мошенников отследить отправителя и использовать его личные данные для своих целей.

«Проще говоря, анонимайзер — это подменное имя электронного адреса (адрес-маскировка/приватный адрес). Вы можете создать для своего основного ящика несколько таких адресов через специальную настройку в своем аккаунте и, например, регистрироваться с ними на разных ресурсах, форумах, конкурсах. При этом все письма, независимо от того какой адрес вы указали на каком-либо сайте, будут приходит в ваш основной почтовый ящик. Это позволит вам не оставлять свои основные данные там, где вы не уверены в надежности сайта», — добавила Кокорева.

У использования анонимного электронного адреса есть существенные плюсы.

«Анонимный адрес электронной почты помогает скрыть вашу настоящую личность и сохранить конфиденциальность ваших личных данных. Вы можете использовать его для регистрации на сайтах или сервисах, не указывая основной почтовый аккаунт и защищая себя от нежелательной рекламы или отслеживания. Также, анонимный почтовый ящик невозможно взломать, поскольку у него нет пароля и в него нельзя зайти, поэтому вы можете быть уверены, что ваша основная электронная почта в полной безопасности», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, используя анонимный адрес, вы можете избежать получения нежелательных рассылок, рекламы и спам-писем на свой основной почтовый ящик.

«Вы также можете предотвратить возможные онлайн-угрозы, такие как фишинг, перехват данных или кибератаки. Кроме этого, в случае взлома какого-либо сайта и утечки данных, ваш основной ящик остается в безопасности, поскольку мошенники просто не будут располагать информацией о нем», — сказала Кокорева.

Главное удобство алиаса почтового ящика заключается в том, что он не является отдельной учетной записью, а пользователям не нужно проходить аутентификацию с помощью логина и пароля в каждом аккаунте.

«Таким образом, алиас почтового адреса обеспечивает конфиденциальность и анонимность в процессе обмена письмами. Однако помните, что отдавать свое предпочтение нужно проверенным сервисам, разработанным крупными IT-корпорациями и зарекомендовавшим себя на рынке», — резюмировала специалист.

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