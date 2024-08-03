Юрист ответил, можно ли изъять у владельца заброшенный участок

Процесс изъятия заброшенного участка у владельца регулируется законодательством и может происходить в определенных случаях. Прежде всего, участок должен не использоваться по целевому назначению в течение трех лет, а его владелец не должен платить налоги. Изъять участок могут только ОМСУ — органы местного самоуправления или другие государственные органы власти, уполномоченные в сфере оборота земель. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов.

«В некоторых случаях государство может предложить выкупить участок. Например, если он находится в зоне особого интереса для развития городской инфраструктуры (например, социально) или дорожной сети», — объяснил он.

По словам юриста, после изъятия участок может быть использован для строительства общественных или коммерческих объектов, социального жилья или передан другим лицам для осуществления градостроительной деятельности.

Если владелец не выходит на связь, начинается процесс по установлению его местонахождения, и при отсутствии контакта участок может быть изъят.

«Владелец может восстановить свои права на участок, если он сможет опровергнуть основания для изъятия, например, доказать своевременную уплату налогов или использование земли по назначению», — подчеркнул эксперт.

Если владелец участка ушел из жизни, права на землю переходят к его наследникам. Если наследники не объявятся или не будут найдены, участок переходит в собственность к государству, так как становится выморочным имуществом.

«Как правило, наследникам дается полгода для принятия наследства. Но если выяснится, что у наследников была уважительная причина, по которой они не выходили на связь (тяжелая болезнь, военная служба, командировка и т.д.), то они имеют полное право восстановить свои права на имущество в судебном порядке», — резюмировал юрист.

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