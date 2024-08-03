Психолог объяснил, почему женщины осознанно выбирают тиранов и абьюзеров

Люди, которые впервые узнают об абьюзивных отношениях, почти всегда могут привести пример из жизни своих знакомых и примеры, когда жертва, найдя силы выйти из отношений с одним тираном, тут же находит себе точно такого же партнера. О том, в каких случаях и почему женщины осознанно выбирают таких партнеров, «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Важно отметить, что тиранами и абьюзерами могут быть и женщины. Однако такие ситуации и если выносятся на публичное обсуждение, уровень осуждения гораздо ниже и зачастую оправдывается тем, что «на ней вся семья держится, а так мужчина лежал бы на диване», — объяснил он.

В обоих случаях заставляет оставаться в травмирующих отношениях психология жертвы одного из партнеров — это многогранный психологический процесс.

«Риск стать жертвой в отношениях наиболее высок у людей с низкой самооценкой.

Низкая самооценка — это зачастую внушенная установка «я не заслуживаю хорошего отношения». То есть терпеть унижение и даже побои кажется чем-то естественным, поскольку считается, что абьюзер так выражает свою любовь», — отметил эксперт.

Нередкая причина оставаться в абьюзивных отношениях — страх одиночества. Страх остаться наедине с собой, бродить по пустой квартире и жить в окружении кошек порой настолько силен, что женщина в токсичных отношениях видит реальный выход: «Пусть бьет, но хоть не одна».

«Кроме внешних страхов, удерживать в токсичных отношениях может тонкая манипуляция и тотальный контроль. Абьюзеры в большинстве случаев профессионально используют манипуляции и контроль. То и другое необходимо, чтобы изолировать женщину от друзей и семьи и заставить почувствовать, в этом мире у нее есть только вот этот конкретный мужчина, которому она не безразлична», — отметил Самбурский.

По словам психолога, почти все жертвы понимают свое положение, но не выходят из травматичных отношений, потому что надеются на изменения.

«Особенно вера сильна у женщин. Мужчины-жертвы чаще смиряются с этой ролью и стараются искать выход хотя бы на время: собирать и разбирать старый «Москвич» все выходные в гараже, сбежать на рыбалку и так далее. Многие женщины же верят, что их партнер вдруг осознает перекос в отношениях и изменится. Оправдывать даже побои жертва может долгие-долгие годы и убеждать себя и окружающих, что это временные трудности и у семьи получится все это преодолеть», — подчеркнул специалист.

Наиболее прочны отношения в паре жертва-абьюзер, когда сформирована травматическая привязанность. Травматическая привязанность — это прочная эмоциональная связь, которая сформировалась между жертвой и тираном.

«Например, женщине много лет вдалбливают в голову, что она никто, никому не нужна и только один человек снизошел до нее, за что она должна быть бесконечно благодарна. В результате это выглядит для нее как аксиома: пусть невыносимо жить с тираном, но ведь он единственный, кому нужна», — отметил Самбурский.

Психолог подчеркнул, что психология жертвы — это комплекс усиливающих друг на друга психологических проблем, которые можно распутать и начать жить с удовольствием.

«Главное, стоит запомнить, что ваши дети видят больше, чем вы думаете, и у них закладывается понимание, что модель отношений «жертва-тиран» нормальна. Не надо портить жизнь детям, поступите, как в самолете — сначала распутайте свою жизнь, а потом покажите пример детям», — резюмировал он.

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