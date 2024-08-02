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Женщину сняли с поезда Анапа — Мурманск за кражу туалетной бумаги

Россиянку высадили из поезда после кражи туалетной бумаги и драки

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Depositphotos

Женщину, которая якобы похитила несколько рулонов туалетной бумаги, высадили из поезда со скандалом. Об этом пишет «Блокнот».

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Анапы в Мурманск. Как говорят очевидцы, после того, как в туалет заходила одна из пассажирок, оттуда пропадали новые рулоны туалетной бумаги. Женщина якобы специально несколько раз посещала уборную, когда проводница докладывала туда новые рулоны.

После того, как ситуация несколько раз повторилась, между проводницей и пассажиркой произошел конфликт. Последняя отказалась признать себя виновной и принялась драться, отстаивая свою репутацию. В итоге ее сняли с поезда в Кандалакше после вмешательства полицейских. На хулиганку собираются завести административное дело.

Ранее россиянка обворовала соседей, отказавшихся дать ей в долг 300 рублей.

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