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Подростков заподозрили в попытке изнасилования мальчика в лагере в Амурской области

В Амурской области 13-летние подростки пытались изнасиловать мальчика в лагере

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Depositphotos

В Амурской области 12-летний мальчик едва не стал жертвой изнасилования в детском лагере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам матери пострадавшего, ее сын заступился за сверстников, с которыми двое местных хулиганов совершали некие непристойные действия. После этого мишенью для злых шуток школьников стал сам мальчик. Подростки выбросили вещи из его тумбочки, а когда он наклонился, чтобы поднять их с пола, скрутили его и попытались изнасиловать.

Известно, что с первых дней смены несовершеннолетние вели себя вызывающе: матерились, курили, угрожали, что детям станет хуже, если они решат пожаловаться вожатым. Руководство детского учреждения от комментариев об инциденте отказалось, в СК сообщили, что проводят проверку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тыве осудили юношей, изнасиловавших десятилетнего мальчика.

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