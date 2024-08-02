Жители ЖК в Новороссийске добились выселения семьи цыган из съемной квартиры

В Новороссийске владельцы квартир в жилом комплексе бизнес-класса добились выселения семьи цыган, которые снимали там квартиру. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жители ЖК «Босфор» в Южном районе стали жаловаться на новых соседей, недавно поселившихся в одной из квартир. Цыгане, по словам постоянных жильцов, вели себя асоциально, но имели на руках договор на аренду жилплощади, а следовательно занимали ее на законных основаниях.

На днях охрана жилого комплекса заметила на детской площадке группу неизвестных лиц. Они просили деньги у прохожих, но попытка охранников вывести нарушителей спокойствия с территории ЖК не увенчалась успехом, так как те предъявили ключи от арендованной квартиры.

В ситуацию вмешался представитель сервисной компании, который обратился к местному участковому и предупредил собственника квартиры, который сдал ее в аренду проблемным жильцам. В итоге семью цыган с детьми выселили.

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