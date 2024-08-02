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Казаки помогут обеспечить легитимность выборов

Казаки будут наблюдать за выборами в Единый день голосования

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российские казаки будут задействованы не только в охране общественного порядка на выборах в Единый день голосования, который состоится в сентябре, но и привлечены к наблюдению за выборами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой РФ подписал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

По словам Виталия Кузнецова, казачество поможет обеспечить прозрачность и честность выборов, а также соблюдение конституционных прав граждан.

Он отметил, что казачество сегодня участвует в специальной военной операции. На линии боевого соприкосновения находятся 16 тыс. казаков.

Помимо этого, добавил Кузнецов, казаки «будут обеспечивать правопорядок, политическую стабильность и соблюдение прав граждан в тылу».

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