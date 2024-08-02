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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло восьми

МЧС: число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло восьми

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло восьми. Об этом сообщили в МЧС России.

«Поисково-спасательные работы в Нижнем Тагиле продолжаются более суток. За это время силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших», — сообщили в ведомстве.

С места уже вывезено порядка 1 000 тонн обломков строительных конструкций и мусора, уточнили в МЧС.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Заведено уголовное дело.

Позже глава города Владислав Пинаев заявил, что в Нижнем Тагиле 3 августа будет днем траура по жертвам обрушения жилого дома.

Ранее первые жители пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле получили выплаты.

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