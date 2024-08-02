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Часть Энергодара осталась без света после атаки ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света после атаки ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в городской администрации, пишет ТАСС.

«В результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре», — говорится в сообщении.

Энергодар регулярно остается без света из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск.

В конце июля сообщалось, что ВСУ ведут артобстрел Энергодара, из-за чего начался крупный лесной пожар. Город находится рядом с Запорожской АЭС – самой крупной в Европе. Она находится под контролем России с октября 2022 года.

7 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения ЗАЭС.

Ранее эксперты заявили о начале психологической атаки ВСУ в зоне СВО.

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