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В Евросоюзе ужесточили правила провоза жидкостей на борту самолета

Lentoposti: в ЕС на борт самолета можно будет проносить лишь 100 мл жидкости

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Louisa Off/Reuters

В аэропортах Евросоюза временно ужесточены правила провоза жидкостей. В ручной клади на борт можно будет проносить не более 100 мл, сообщает финское профильное издание об авиации Lentoposti.

Изменения вступят в силу с 1 сентября, продолжительность действия этих норм не указана.

«Более жесткие ограничения теперь распространяются также на аэропорты, в которых установлены современные C3-сканеры, и до сих пор были менее строгие ограничения на провоз жидкости», — говорится в публикации.

В качестве причин изменений названы «некие технологические проблемы».

Новые сканеры безопасности позволяли провоз в аэропортах Евросоюза до двух литров жидкости. Они используются в ряде аэропортов Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Финляндии и других стран. По закупочной цене они в среднем в восемь раз дороже цены традиционного рентгеновского оборудования, а затраты на их эксплуатацию выше вчетверо.

16 июля летевшую в отпуск туристку отказались пустить на рейс из-за пятна в паспорте. Инцидент произошел с гражданкой Великобритании в аэропорту Ист-Мидлендс.

Ранее турецкая авиакомпания отказала в перевозке кошки из-за отсутствия у животного документов на русском языке.

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