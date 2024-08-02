В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура

В Нижнем Тагиле 3 августа будет днем траура по жертвам обрушения жилого дома. Об этом глава города Владислав Пинаев заявил в своем Telegram-канале.

«Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью», — написал он.

В результате произошедшей трагедии погибли семь человек, сообщили в МЧС России.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Заведено уголовное дело.

2 августа стало известно, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей.

Ранее первые жители пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле получили выплаты.