Силы ПВО РФ уничтожили БПЛА над российским регионом

Дежурные средства российской ПВО обнаружили и поразили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – отметили в военном ведомстве.

Инцидент произошел 2 августа около 18:00 мск, подчеркнули в ведомстве.

До этого службе медицины катастроф Белгородской области рассказали, что мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе на многоквартирный дом в Белгороде.

Этой ночью в Краснодарском крае в результате атаки беспилотника повреждения получил сарай. Кроме того, взрывной волной выбило стекла близлежащих домов. Позже в одном из зданий возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.