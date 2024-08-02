В Тюменской области спасли 12-летнего мальчика, который плавал на самодельном плоту

В Тюменской области спасли 12-летнего мальчика, который отправился в речное путешествие на самодельном плоту, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Накануне спасателям поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на Красногорской старице около села Викулово. По словам очевидцев, подростка, оказавшегося в воде, уносило течением. Мальчик, передвигавшийся на самодельном плоту, не мог самостоятельно выбраться на берег и уже стал паниковать, когда к нему на помощь бросился командир местной пожарной-спасательной части Сергей Гилев.

Мужчина поплыл к юному экстремалу, настиг уплывающий плот и вернул на берег подростка, который к этому времени успел испугаться. Затем школьника осмотрели медики и отпустили его домой. В МЧС решили наградить пожарного Гилева, как уточняется, он будет отмечен на ведомственном уровне.

Ранее петербуржцы не позволили трем школьникам уплыть в ночь на самодельном плоту и вызвали полицию.