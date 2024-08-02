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Семьи погибших при аварии на Беломорканале получат по миллиону рублей

В Карелии семьям погибших при ЧП на Беломорканале выплатят по 1 млн рублей

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Илья Тимин/РИА Новости

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что семьи погибших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале в регионе получат по миллиону рублей.

«Подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства республики. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей», – сообщил он.

Парфенчиков добавил, что пострадавшим будет выплачено от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Выплаты по утрате имущества составят 50-100 тысяч рублей.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Погибли три человека. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что трое из 11 пострадавших человек госпитализированы. Администрация Беломорканала запретила движение судов между шлюзами №10 и №11 по причине аварии.

Ранее уровень воды в Карелии снизился.

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