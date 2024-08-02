Раскрыта сумма взятки, вменяемой замгубернатора Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин получил взятку размером более 18,7 млн рублей. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемому, передает РИА Новости.

По данным следствия, взятку замглавы региона мог дать директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык. На текущий момент он также содержится под стражей.

«В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора <…> получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 млн 760 тыс. рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени», — сказал следователь.

Сотрудник СК добавил, что за полученные средства Вахрин помог Гоцыку в вопросах развития его бизнеса в регионе.

При этом замгубернатора воспользовался своим служебным положением, пояснил обвинитель.

8 июня Басманный суд Москвы арестовал Вахрина и Гоцыка до 6 августа. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

23 июля РИА Новости сообщило, что заместитель губернатора Тюменской области пытался сбежать от следствия. При этом сам Вахрин заявлял, что не намеревался скрываться, а собирался пойти на СВО.

Ранее стало известно, что депутат собирал деньги за «защиту» кальянных и попал в колонию.