В Финляндии памятник Пушкину спрячут от вандалов

Основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма. Об этом сообщает финское издание Yle.

По словам журналистов, постаменты статуй Пушкина и финской писательницы Минны Кант в Куопио несколько раз подвергались атакам вандалов. Их неоднократно разрисовывали.

Финская полиция расследует дело о вандализме, виновников в порчи памятников пока не нашли. Часть постамента статуи Пушкина уже удалось очистить, но позолоченную надпись придется восстанавливать заново.

Памятник Пушкину в Куопио был открыт 29 августа 1986 года — в день празднования 20-летия с момента начала дружеских отношений между финским городом и Псковом. Статую создал советский скульптор Олег Комов. В качестве ответного подарка Куопио преподнёс Пскову скульптуру композитора Яна Сибелиуса.

В ноябре прошлого года в Одессе залили красной краской постамент памятника Пушкину на Думской площади. По данным украинских изданий, это сделал местный альтернативный художник. Мужчина также забрызгал краской себя, дождался полиции и не уходил с места происшествия. Свои действия украинец назвал «перфомансом».

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