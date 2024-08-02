Россиянин обвинил свою мать в похищении его дочери

Житель Санкт-Петербурга заявил в полицию на собственную мать, которая, по его словам, похитила его дочь из детского сада. Об этом мужчина рассказал в беседе с Ura.ru.

Инцидент произошел в конце июня 2024 года. Мужчина пояснил, что он отец-одиночка и растит ребенка самостоятельно. В какой-то момент его мать, которая проживает в Кургане, приехала в Петербург, забрала из образовательного учреждения внучку и увезла ее по месту своей прописки. Как рассказал отец девочки, возвращать дочь домой ему пришлось самостоятельно. Он приехал к дому матери, подкараулил, когда она выходила с внучкой из подъезда, после чего расцепил их руки и забрал ребенка.

«Бабушка стала кричать о помощи. Пока мы бежали по улице, нас догнали трое мужчин по очереди, и группа женщин пыталась задержать нас. Всем им бабушка кричала, что не знает кто я. В ответ этим людям я показывал свидетельство о рождении дочери и свой паспорт, практически на бегу. Дочь каждому сказала, что я ее папа», — поделился мужчина.

Бабушка девочки в беседе со СМИ пояснила, что забрала ребенка у сына, так как тот якобы имеет зависимость и плохо заботится о девочке. Женщина обращалась в опеку, но там ей заявили, что без доказательств, что у родителя есть пагубные пристрастия, ничего сделать не могут. Также в опеке не могут проверить условия проживания ребенка, так как мужчина не прописан в городе, он живет с девочкой в съемном жилье.

Ранее в Ленобласти отец похитил своего сына у жены.