Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калининградец ворвался в чужую квартиру с молотком и избил 101-летнюю женщину

В Калининграде задержали мужчину, который напал на 101-летнюю соседку

close
100%
Depositphotos

В Калининграде 101-летняя местная жительница попала в больницу после нападения неадекватного соседа, сообщили в УМВД по региону.

Все произошло 31 июля в доме на улице Дмитрий Донского, где живут жертва и нападавший. Последний в тот день, по всей видимости, принял некие медикаменты и под их воздействием совершил безумный поступок — с молотком в руках ворвался в квартиру пожилой женщины и напал на хозяйку и соцработницу, которая ухаживала за своей подопечной. Злоумышленник несколько раз ударил фронтовичку кулаками по лицу и разбил ее очки. В результате осколки линз попали пожилой женщине в глаза, ее госпитализировали.

41-летнего калининградца быстро задержали, а затем увезли в психиатрическую больницу. В ближайшее время ему предстоит пройти ряд необходимых экспертиз. Потерпевшая же остается под наблюдением медиков. Известно, что она получила многочисленные травмы головы.

По данным «Клопс», свой 101-й день рождения пенсионерка отметила 22 февраля. Она родилась в Приморской крае, служила на Дальнем Востоке, является участницей Великой Отечественной войны. В 1945 году женщина вышла замуж за летчика-истребителя, а затем еще четыре года служила вместе с ним в Северной Корее. Супруги воспитали двух сыновей, сейчас у пострадавшей трое внуков и пятеро правнуков.

Буйный сосед женщины, по словам жильцов дома, уже давно вел себя странно и подозрительно, а в день инцидента он вооружился молотком и разбил в подъезде окна, а также расписал стены и двери квартир краской из баллончика. В его отношении возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

До этого в Курске мужчина сломал нос пожилой женщине-продавцу.

Ранее в Сочи задержали мужчину, который напал на незнакомую пенсионерку и ударил ее ножом в живот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами