Семья сенатора Савельева в день задержания выбирала подарок для него

Жена и дети арестованного сенатора Дмитрия Савельева во время его задержания готовились к завтрашнему дню рождения главы семьи и занимались выбором подарка. Об этом сообщает РИА со ссылкой на соцсети супруги Савельева Ольги.

«Семья выехала за подарками для папы», – написала Савельева в посте.

Как отмечается, третьего августа Савельеву исполнится 56 лет.

До того достоянием общественности стали кадры с люксовыми автомобилями жены сенатора. Савельева ездила на Bentley и выкладывала ролики с машиной в соцсетях.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации убийства.

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее сенатора Савельева сняли со всех партийных постов в «Единой России».