Виктор Бут предложил помощь вернувшимся по обмену россиянам

Депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что готов оказать всю необходимую помощь вернувшимся на родину по обмену россиянам. Его слова приводит ТАСС.

«Если вдруг понадобится какая-то помощь от меня, я всегда буду готов ее оказать, поэтому здесь, наверное, главное сейчас не мешать этим людям вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Бут.

Он отметил, что прежде всего необходимо создать вернувшимся в Россию гражданам все условия для быстрой и комфортной адаптации.

1 августа Россия и западные страны провели в Турции крупнейшую сделку по обмену заключенными, в которой участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, Соединенных Штатов, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры по обмену велись по линии российской ФСБ и американского ЦРУ.

Ранее Трамп похвалил Россию за обмен заключенными.