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Виктор Бут предложил помощь вернувшимся по обмену россиянам

Виктор Бут: готов оказать любую помощь вернувшимся на родину по обмену россиянам

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что готов оказать всю необходимую помощь вернувшимся на родину по обмену россиянам. Его слова приводит ТАСС.

«Если вдруг понадобится какая-то помощь от меня, я всегда буду готов ее оказать, поэтому здесь, наверное, главное сейчас не мешать этим людям вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Бут.

Он отметил, что прежде всего необходимо создать вернувшимся в Россию гражданам все условия для быстрой и комфортной адаптации.

1 августа Россия и западные страны провели в Турции крупнейшую сделку по обмену заключенными, в которой участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, Соединенных Штатов, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры по обмену велись по линии российской ФСБ и американского ЦРУ.

Ранее Трамп похвалил Россию за обмен заключенными.

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