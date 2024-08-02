В России стали бурить меньше нефтяных скважин

Российские нефтяные компании приняли решение снизить темпы бурения скважин, показатели рекордно упали на фоне ограничений Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Согласно отраслевым данным, полученным Bloomberg News, с января по июнь в России было пробурено 14 370 километров (8 930 миль) эксплуатационных скважин, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период год назад», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что замедление происходит в результате сотрудничества Москвы с несколькими участниками Организации стран – экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию. Работа идет с целью стабилизации мирового рынка нефти.

Как утверждает Bloomberg, еще одной причиной сокращения бурения скважин является снижение нагрузки нефтеперерабатывающих заводов. По оценкам Kasatkin Consulting, в этом году объем эксплуатационного бурения сократится до 29,4 тысячи километров. Однако в следующем ожидается, что превысит 30 тысяч.

В июне сообщалось, что Россия скорректировала прогноз по добыче нефти в 2024 году до 505-515 миллионов тонн. Такая цифра на 3-5% меньше, чем год назад. Менее 515 миллионов тонн РФ добывала лишь в кризисном 2020 году, причиной тому стало беспрецедентное сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

Ранее стало известно, что стоимость нефти превысила $80 за баррель.