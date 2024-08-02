Полуторагодовалой девочке наложили 70 швов из-за нападения ротвейлера

Во Франции ротвейлер напал на 20-месячную девочку на террасе ресторана, сообщает Actu17.

Инцидент произошел днем 31 июля, когда семья маленькой девочки, приехавшая в Англет в пятидневный отпуск, решила пообедать в ресторане. Ребенок сидел на высоком стульчике и начал ерзать. Тогда родители вышли с ним на террасу, чтобы немного размяться.

В этот момент там сидела пара со своим ротвейлером. Внезапно собака вскочила на ноги и набросилась на девочку, укусив ее за голову.

Отец пострадавшей стал бить ротвейлера, пытаясь заставить пса отпустить его дочь. На место вызвали службу спасения, которая доставила окровавленного ребенка в больницу, и полицию.

Сейчас специалист-ветеринар должен определить, следует ли подвергнуть собаку эвтаназии. Девочке, пострадавшей от ее внезапной агрессии, наложили 70 швов. Прокуратура проводит расследование по делу о получении непреднамеренных травм.

Ранее в Ленобласти россиянин открыл стрельбу по девочке, на которую грозился спустить собак.