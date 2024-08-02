Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали погибшего мальчика

Число погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

Там рассказали. что спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома №81 по улице Сибирской в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

В середине дня 2 августа сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, в их числе 10 детей. На данный момент в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, из них пятеро детей.

Первые пострадавшие — пять жителей рухнувшего дома — получили выплаты за полную утрату имущества. Им перечислили по 150 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина пролежал несколько часов под завалами.