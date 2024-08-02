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На востоке Москвы опечатали частный детский сад «KidsUp»

Роспотребнадзор опечатал частный детский сад «KidsUp» на востоке Москвы

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по городу Москве опечатало частный детский сад «KidsUp» в Восточном административном округе (ВАО) столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в детском саду по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 6, корпус 1В, 2 этаж были проведены мероприятия по эпидемрасследованию очага инфекционного заболевания острой кишечной палочкой. Оно было выявлено у одно из воспитанников сада.

В ходе расследования были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате это способствовало возникновению и распространению инфекционного заболевания.

Роспотребнадзор также подчеркнул, что в детском саду отсутствуют необходимые помещения для раздачи пищи. Более того, суточная проба отбирается не в полном объеме, она хранится в холодильнике в холле детского учреждения без маркировки и контроля температуры. Среди прочего не проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Материалы проверки были переданы в суд 29 июля. Преображенский районный суд вынес постановление, которым назначил административное наказание в виде приостановления деятельности детского сада «KidsUp» на 90 суток.

До этого сообщалось, что в Хабаровске в частном детском саду отравились десять воспитанников. Правоохранители организовали проверку учреждения на предмет возбуждения уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Ранее пятеро детей отравились в челябинском детском лагере «Отважных».

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