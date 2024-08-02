Военкомы в Тернопольской области Украины вымогали деньги

На Украине раскрыли группу военкомов, похищавших людей с целью вымогательства. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

«Следователи полиции предъявили сотрудникам одного из районных территориальных центров комплектования обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

Обвинения предъявлены организатору вымогательств, а также четырем его сообщникам. Речь идет о статьях о незаконном лишении свободы человека, причинении телесных повреждений, а также получении неправомерной выгоды.

Уточняется, что обвиняемые избивали людей ради получения взяток для отвода от мобилизации.

До этого в нацполиции заявили, что с начала года ведомство задержало 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих ВСУ. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

30 июля издание «Страна.ua» сообщило, что командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов разрешил своим подчиненным стрелять в поджигателей автомобилей солдат. Как он сказал, бойцы якобы имеют право наказывать злоумышленников «без суда и следствия».

Ранее сообщалось, что на Украине участились поджоги автомобилей военных.