Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеркало в спальне стало причиной пожара в доме

Daily Mail: в доме британской пары произошел пожар из-за зеркала в комнате

close
100%
Kent Fire and Rescue Service

Зеркало в спальне стало причиной пожара в доме британской пары, пишет Daily Mail.

Как рассказали супруги, они были дома, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Пара выбежала на улицу и стала ждать приезда пожарных, пока в одной из комнат бушевал огонь. Хозяева недвижимости вспоминают, что гадали, что могло стать причиной возгорания, однако заключение специалистов их удивило.

Оказалось, пожар произошел по вине зеркала, стоявшего в спальне. На него падали солнечные лучи, отражаясь на занавеску. В какой-то момент ткань от этого нагрелась и начала дымиться, а потом и вовсе загорелась.

Хотя многие вещи семьи сгорели, огонь удалось ликвидировать до того момента, как он перекинулся на всю постройку.

«Мы всего несколько дней назад сделали ремонт в той комнате. Теперь мы знаем, что любой отражающий или блестящий предмет возле окна, на который падает солнце, может стать причиной пожара», — рассказали жильцы.

Ранее мужчина поджег свой дом, пытаясь растопить снег факелом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами