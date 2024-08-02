Зеркало в спальне стало причиной пожара в доме британской пары, пишет Daily Mail.

Как рассказали супруги, они были дома, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Пара выбежала на улицу и стала ждать приезда пожарных, пока в одной из комнат бушевал огонь. Хозяева недвижимости вспоминают, что гадали, что могло стать причиной возгорания, однако заключение специалистов их удивило.

Оказалось, пожар произошел по вине зеркала, стоявшего в спальне. На него падали солнечные лучи, отражаясь на занавеску. В какой-то момент ткань от этого нагрелась и начала дымиться, а потом и вовсе загорелась.

Хотя многие вещи семьи сгорели, огонь удалось ликвидировать до того момента, как он перекинулся на всю постройку.

«Мы всего несколько дней назад сделали ремонт в той комнате. Теперь мы знаем, что любой отражающий или блестящий предмет возле окна, на который падает солнце, может стать причиной пожара», — рассказали жильцы.

Ранее мужчина поджег свой дом, пытаясь растопить снег факелом.