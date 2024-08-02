Власти Казахстана назвали неубедительной петицию жителей о переводе времени

Власти Казахстана отказали в удовлетворении петиции о возврате прежнего часового пояса UTC+6. Об этом сообщается на сайте министерства торговли и интеграции республики.

Согласно сообщению ведомства, рабочая группа в составе экспертов из госорганов признала неубедительными доводы авторов обращения о проблемах со здоровьем у жителей Казахстана и росте потребления электроэнергии после перевода времени.

До 1 марта 2024 года в Казахстане действовали два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6. В последнем жила большая часть страны, в том числе Астана и Алма-Ата. Ученые из Казахстана в составе рабочей группы по вопросам исчисления времени сообщали, что время UTC +6 негативно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

«Изучив все представленные рабочей группой данные и аргументы, научные исследования и рекомендации, подтверждено, что перевод ряда регионов Казахстана на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях», — сказано в заявлении министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева.

При этом в ведомстве выразили готовность провести дополнительные исследования влияния часового пояса UTC+5 на здоровье населения в течение трех лет.

1 марта сообщалось о сбое в работе портала государственных услуг eGov в Казахстане. После перехода страны на единый часовой пояс UTC+5 казахстанцы стали старше на один день, в их цифровых документах стала отображаться дата рождения на сутки раньше, чем необходимо.

Ранее в Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).