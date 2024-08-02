Дети освобожденного бизнесмена Клюшина рады его возвращению домой

Дети бизнесмена Владислава Клюшина, освобожденного в результате масштабного обмена заключенными, счастливы возвращению отца и вскоре встретятся с ним. Об этом со ссылкой на его экс-супругу Софью Чмух сообщает РИА Новости.

«Мы с детьми счастливы тому, что их отец вернулся домой. Это самое главное», — заявила она.

По словам Чмух, семья долго ждала возвращения Клюшина в Россию. Дети увидятся с отцом, как только вернутся из отъезда.

Клюшин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии. Учредителя IT-компании «М13» обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации. Суд присяжных в США признал его виновным, предприниматель до обмена отбывал тюремный срок.

1 августа Россия и западные страны провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее жена Клюшина рассказала о реакции мужа на возвращение домой.