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СБУ обвинила начальника Донецкой таможни в коллаборационизме

СБУ предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Боенко в коллаборационизме

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению СБУ, в отношении Боенко была собрана доказательная база, на основании которой ему было предъявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

До этого власти Украины заочно предъявили обвинения помощнику президента России, секретарю Государственного совета Алексею Дюмину и заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову за действия, направленные на выполнение спецоперации.

24 июля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно обвинили главу движения «Другая Украина», экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода «Самара — Западное направление» в 2015 году. 10 июля власти Украины подали иск в суд о национализации активов Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Ранее Украина национализировала активы бизнесмена из России на 13 миллионов долларов.

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