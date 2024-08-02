Врач объяснил, как цирроз печени влияет на деменцию

Цирроз печени может привести к деменции, потому что при недостаточности функции этого органа кровь в организме будет очищаться хуже и повлечет больше токсинов к клеткам головного мозга. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

По его словам, это, в свою очередь, может спровоцировать органическое поражение центральной нервной системы, что грозит утратой тонких эмоций — тонкого чувствования, эмпатии, а также ухудшением внимания и памяти.

«Внимание и память — это предпосылки интеллекта. И если эти функции снижаются, соответственно за этим следуют и признаки деменции», — подчеркнул Ковтун.

Врач добавил, что данные процессы начинают происходить постепенно, однако признаки деменции будут видны.

Ученые из Медицинского колледжа Халлимского университета в Южной Корее до этого обнаружили, что высокие концентрации остаточного холестерина (общего холестерина за вычетом холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности) связаны с повышенным риском развития деменции.

Ранее было названо расстройство психики, повышающее риск деменции на 74%.