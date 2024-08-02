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Уралец устроил дебош в спа-салоне, когда у него не получилось там отдохнуть

Челябинец устроил дебош в спа-салоне, когда у него не получилось оплатить услугу

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Охранное предприятие «Витязь»/VK

В Челябинске местный житель расстроился из-за сорвавшегося визита в спа-салон и устроил там дебош. Об этом сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», сотрудники которого задерживали нарушителя.

Инцидент произошел 1 августа в салоне на Университетской набережной.

«Мужчина пытался оплатить услуги спа-салона кредитной картой, но транзакция не прошла, что вызвало его гнев, он начал вести себя агрессивно», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Работница организации попросила несостоявшегося клиента покинуть помещение, что лишь усугубило ситуацию — мужчина стал угрожать администратору. Прибывшие по вызову женщины охранники задержали дебошира, используя спецсредства. Мужчина оказывал сопротивление: попытался ударить правоохранителя в пах и в голову.

Дебошира доставили в одно из городских отделений полиции.

Ранее петербуржец избил водителя скорой, пытавшегося поднять его с земли.

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