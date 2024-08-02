В ТЦ в Сочи произошло возгорание

Очевидцы сообщили о задымлении в ТЦ «Мандарин» в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

«В ТРЦ «Мандарин» произошло возгорание! Люди сообщают о сильном задымлении. Подробностей пока нет», — говорится в сообщении.

Информации о причинах задымления, а также о пострадавших на данный момент отсутствуют. В региональном отделении МЧС России данный инцидент пока не комментировали.

10 июля начался пожар в здании районного суда в Сочи. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. Спасатели смогли потушить возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал. Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за неисправного кондиционера.

До этого в Сочи произошел крупный пожар на нефтебазе после взрыва цистерны на АЗС.

Ранее в Сочи на крыше многоквартирного дома вспыхнул пожар.