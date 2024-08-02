В Киеве вынесли приговор серийному поджигателю военных автомобилей

В Киеве суд приговорил к 8 годам лишения свободы серийного поджигателя военных автомобилей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 36-летний подсудимый с сентября 2022 по август 2023 года на территории лесного массива в Киеве сжег 10 военных машин и повредил еще 3. Отмечается, что все транспортные средства использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований.

По данным ведомства, действовал злоумышленник по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военным и всем, кто помогает ВСУ. В прокуратуре отметили, что мужчина выбирал машины для поджога, катаясь на велосипеде. Он нигде не работал и много времени проводил в интернете.

При последней попытке подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля его задержали. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога.

До этого начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Вадим Дзюбинский заявил, что с начала года на территории страны было задержано 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих.

Ранее в Одессе задержали шестерых курьеров за поджог военных автомобилей.