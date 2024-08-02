Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве вынесли приговор серийному поджигателю военных автомобилей

Суд в Киеве приговорил к 8 годам тюрьмы серийного поджигателя военных машин

close
100%
Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве суд приговорил к 8 годам лишения свободы серийного поджигателя военных автомобилей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 36-летний подсудимый с сентября 2022 по август 2023 года на территории лесного массива в Киеве сжег 10 военных машин и повредил еще 3. Отмечается, что все транспортные средства использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований.

По данным ведомства, действовал злоумышленник по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военным и всем, кто помогает ВСУ. В прокуратуре отметили, что мужчина выбирал машины для поджога, катаясь на велосипеде. Он нигде не работал и много времени проводил в интернете.

При последней попытке подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля его задержали. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога.

До этого начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Вадим Дзюбинский заявил, что с начала года на территории страны было задержано 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих.

Ранее в Одессе задержали шестерых курьеров за поджог военных автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами