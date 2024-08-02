В Одессе произошел новый взрыв

В Одессе на юге Украины произошел новый взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся.

До этого Труханов сообщал о серии взрывов в Одессе.

Утром 2 августа глава херсонской администрации Роман Мрочко сообщал, что в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден энергетический объект. После взрыва часть города оказалась обесточена.

30 июля стало известно о взрывах на окраине Харькова. Воздушная тревога в Харьковской области действовала более 10 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.