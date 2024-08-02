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СК будет просить ареста сенатора Савельева

СК попросит суд арестовать сенатора Савельева по делу об организации убийства

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следственный комитет Российской Федерации намерен запросить арест сенатора Дмитрия Савельева по делу, связанному с организацией убийства, сразу после предъявления ему обвинения. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, сейчас Савельеву выдвигается обвинение. После этого следователь обратится в Басманный суд с просьбой о назначении ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали сенатора Дмитрия Савельева на выходе с заседания Совета Федерации.

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Савельев занимает пост сенатора от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом Госдумы и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. С октября 2016-го по ноябрь 2023-го сенатор был членом комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. После этого он вошел в комитет по экономической политике.

Ранее Савельева официально обвинили в причастности к убийству.

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