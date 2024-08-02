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Москвичам рассказали о погоде в выходные дни

Синоптик Позднякова: погода в Москве улучшится в выходные дни

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В ближайшие выходные, 3 и 4 августа, погода в Москве улучшится, однако, осадки в виде дождя в эти дни ожидаются. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в эти дни не будет такого большого количества облаков, как было на неделе в целом. Атмосферное давление останется ниже климатической нормы, но будет выше сегодняшнего показателя. Синоптик добавила, что в воскресенье в столице может выпасть от 3 до 10 мм осадков.

«Ночью при переменной облачности существенных осадков не ожидается, а вот днем в субботу возможен местами небольшой кратковременный дождь. Ночи останутся довольно теплыми — +14...+16 °С в Москве и +12...+17 °С по области. Дневная температура в субботу в Москве — +22...+24 °С, по области — +20...+25 °С. В воскресенье в ночь также у нас переменная облачность. Ночная температура останется в тех же пределах, а днем чуть повыше — +23...+25 °С», — отметила Позднякова.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в ближайшие дни в Москве ожидается «очень медленное выздоровление» погоды. По его словам, в пятницу, в городе начнет теплеть, ожидается 22-23 градуса выше нуля. Дожди и грозы еще будут, но их станет меньше, заверил синоптик.

Ранее метеорологи рассказали, какая погода будет в Москве в августе.

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