В Екатеринбурге загорелось административно-складское здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации ведомства, пожар произошел на улице Селькоровской. До прибытия пожарных из него самостоятельно вышли 20 человек. По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 13 единиц техники и 35 человек личного состава.

По данным онлайн-карт, на улице Селькоровской в Екатеринбурге находится промышленная зона, где располагаются офисы торговой компании «Кондитерпрофи», оптовой компании «Митко», производственно-коммерческой фирмы «Меджи грант» и других.

До этого житель Москвы устроил пожар в МФЦ на юго-западе столицы. Из здания были эвакуированы 150 человек. По данным Telegram-канала SHOT, поджигателем оказался ранее судимый 61-летний житель Теплого Стана Сергей. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психдиспансере, у него диагностировано расстройство личности.

1 августа на территории нефтезавода в Омске произошел крупный пожар. По данным Telegram-канала 112, пламя охватило установку АВТ-10, предназначенную для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.

Ранее в Самарской области загорелось здание, в котором находится предприятие «Куйбышевазот».