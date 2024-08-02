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Подросток случайно выстрелил из пистолета и попал в окно квартиры в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге подросток случайно выстрелил в окно квартиры

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Depositphotos

В Петербурге поймали юного стрелка, который случайно расстрелял окно квартиры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 31 июля в Московском районе города. Жители Пулковского шоссе сообщили в полицию о стрельбе, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка установили личность стрелка, которым оказался несовершеннолетний житель съемной квартиры на 11-м этаже одного из домов.

Предварительно, подросток объяснил полицейским, что случайно сделал выстрел, однако пуля не ушла «в молоко», а попала в окно квартиры напротив. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у несовершеннолетнего пневматический «Сталкер» и передали юношу родителям. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мужчина открыл стрельбу из арбалета и ранил отдыхавшую у озера женщину.

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