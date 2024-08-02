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Украина вернула России тела 38 военных

Депутат Саралиев: Украина передала России тела 38 военнослужащих

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украина передала России тела 38 военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации, <...> 38 вернули» — заявил парламентарий.

Позднее обмен был подтвержден в украинском Координационном штабе по вопросам пленных, где сообщили, что получили тела солдат с различных направлений от Луганской народной республики до Херсонской области, а также из Мариуполя.

В штабе также указали, что при организации обмена участвовали в том числе и международные организации. Ожидается, что в дальнейшем тела будут направлены судебно-медицинским экспертам, которые проведут процедуры по установлению личности и затем будут переданы родным.

До этого сообщалось, что Украина получила тела 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными. По его данным, украинской стороне передали тела в результате репатриационных мероприятий.

Ранее в Минобороны России сообщили о потерях ВСУ за июль.

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