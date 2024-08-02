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В Нижегородской области местного жителя задержали по подозрению в госизмене

ФСБ: в Нижегородской области местный житель подозревается в госизмене

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нижегородской области местный житель задержан по подозрению в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и съемке военных объектов. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По версии следствия, мужчина «инициативно установил контакт с представителем иностранной организации, которая используется службой безопасности Украины». Через Telegram по полученному от куратора заданию он занялся съемкой военных объектов, войск и частей, а также объектов военно-промышленного комплекса и зданий государственной власти.

На этом он не остановился, утверждают в ФСБ, и принялся расклеивать на территории региона листовки «с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение». Эти действия он фиксировал с помощью фото – и видеосъемки с дальнейшей передачей их куратору.

Мужчину задержали. При обыске у него нашли документы, оформленные для выезда на Украину, и деньги в различных валютах.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Возможное наказание по ней — от 12 до 20 лет лишения свободы.

31 июля жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт. По заданию украинских кураторов он пытался отравить российских военнослужащих, тайно добавив средство от насекомых в воду на полевой кухне.

Ранее суд приговорил жительницу Запорожской области к 15 годам за госизмену.

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