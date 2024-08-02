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Пьяная россиянка спровоцировала ДТП и сбежала, пока родственники сидели в горящей машине

В Алапаевске осудили женщину, по вине которой сгорела машина с беременной

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В Свердловской области суд признал женщину виновной после того, как она спровоцировала ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Алапаевске. По версии следствия, в день произошедшего россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина села за руль машины, в которой находились ее беременная двоюродная сестра и 16-летний пасынок.

В какой-то момент она не справилась с управлением и на высокой скорости съехала с проезжей части, после чего врезалась в деревья.

«После того как осужденная покинула автомобиль, произошло его возгорание из-за полученных повреждений, в том числе повлекших аварийный режим работы электрооборудования», – поделились в ведомстве.

Спасти пассажиров не удалось, так как в момент аварии они не смогли выбраться из салона.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, вину она признала. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Срок она будет отбывать после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее полицейские Петербурга открыли стрельбу по машине пьяного иностранца, чтобы его задержать.

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