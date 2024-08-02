В России оценили убытки блогеров от замедления YouTube

После очередного массового сбоя в работе YouTube российский МИД призвал блогеров переходить на RuTube. Однако к этому контентмейкеры не готовы – подобный шаг приведет к потере 100% их дохода, заявила блогер и ведущая YouTube-канала «В поисках идеального отеля» Ксения Переина в беседе с 360.ru.

«Те, кто уже несколько лет занимаются блогерством и ведут площадки, конечно, смогут более-менее адаптироваться, а для стартапов это будет стопроцентная [потеря доходов]», — убеждена Переина.

По ее словам, связаны такие потери с тем, что представителям блогерского сообщества придется подстраиваться под новые условия площадки, в том числе особенности интерфейса. Однако со временем они привыкнут и сумеют адаптироваться, считает специалист — она напомнила, что также было с переходом создателей контента в Telegram.

Накануне россияне сообщили о массовых сбоях в работе YouTube. В Госдуме говорили, что падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах составит до 70%, а в МИДе призывали россиян отказаться от YouTube в пользу российских аналогов. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Эксперты ранее предрекли крах видеоблогингу в России из-за блокировки YouTube.