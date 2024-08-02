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Студентку российского туристического колледжа задержали за организацию незаконной миграции

В Петербурге студентку колледжа заподозрили в организации незаконной миграции

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Global Look Press

В Петербурге студентку туристического колледжа задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 22-летнюю студентку третьего курса задержали 1 августа. Девушку заподозрили в том, что она с сентября 2023 года по июль 2024 года регистрировала в своей квартире или в жилищах своих знакомых иностранцев за денежное вознаграждение, однако приезжие там по факту не жили. Таким образом, россиянка незаконно легализовывала их пребывание на территории России.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранительные органы устанавливают ее соучастников и точное число мигрантов, которых легализовала на территории России подозреваемая.

Ранее в Госдуме предложили наказывать пожизненным сроком за организацию незаконной миграции.

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