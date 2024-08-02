Власти сообщили о взрывах в Одессе

Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей города направиться в укрытия.

В настоящее время в ряде областей Украины, в том числе в Одесской, объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого глава херсонской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне поврежден энергетический объект. После взрыва часть города оказались обесточены до 05:00.

До этого стало известно о взрывах на окраине Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.